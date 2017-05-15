На Испытателей взломщиков банкомата спугнула дымзащита

После того как грабители попытались вскрыть банкомат, оттуда повалил густой дым

Накануне ночью на проспекте Испытателей в Петербурге неизвестные грабители пытались вскрыть банкомат "Сбербанка". 14 мая около 23 часов двое неустановленных преступников вошли в зону «24 часа» указанного банка в доме 31/1 по проспекту Испытателей.

Спугнула грабителей дымовая завеса и вой сигнализации. Бросив недоломанный банкомат, они бежали с места преступления в неизвестном направлении; группа сотрудников охранного предприятия прибыла на место уже в 23.08, однако они никого не застали – преступники успели скрыться.

Теперь в полиции изучают записи с камер видеонаблюдения, которыми оборудовано это отделение банка. По предварительным данным, преступников было двое, и одеты они были в темную неброскую одежду, кепки-бейсболки, а для верности – еще и капюшоны поверх них.

Видео: архив