Массовое ДТП: при столкновении пяти машин пострадали два человека

На Индустриальном проспекте столкнулись пять машин. Двоих мужчин госпитализировали.

Накануне вечером, 31 января, около 21:30 напротив ТЦ "Июнь" произошло массовое ДТП. Между собой столкнулись, как минимум, пять машин. По словам очевидцев, один из автомобилей залетел под грузовик. Вероятно, он зацепил еще несколько легковушек. В результате аварии двое мужчин получили травмы средней тяжести. Свидетели ДТП вызвали спасательные службы. Известно, что на месте происшествия работали несколько машин скорой помощи. Пострадавших в срочном порядке госпитализировали в больницу.

В данный момент выясняют детали массового столкновения. Очевидцы пишут, что один водитель, судя по всему, находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался скрыться с места аварии, однако его задержали. Кто устроил ДТП и по какой причине, предстоит выяснить правоохранителям.

Фотографии: группа вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"