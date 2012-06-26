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Массовое ДТП: при столкновении пяти машин пострадали два человека
Сегодня, 9:04
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Ustsova
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Массовое ДТП: при столкновении пяти машин пострадали два человека

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На Индустриальном проспекте столкнулись пять машин. Двоих мужчин госпитализировали.

Накануне вечером, 31 января, около 21:30 напротив ТЦ "Июнь" произошло массовое ДТП. Между собой столкнулись, как минимум, пять машин. По словам очевидцев, один из автомобилей залетел под грузовик. Вероятно, он зацепил еще несколько легковушек. В результате аварии двое мужчин получили травмы средней тяжести. Свидетели ДТП вызвали спасательные службы. Известно, что на месте происшествия работали несколько машин скорой помощи. Пострадавших в срочном порядке госпитализировали в больницу.

В данный момент выясняют детали массового столкновения. Очевидцы пишут, что один водитель, судя по всему, находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался скрыться с места аварии, однако его задержали. Кто устроил ДТП и по какой причине, предстоит выяснить правоохранителям.

Фотографии: группа вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

 

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Категории: Лента новостей Новости России Новости СПб

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