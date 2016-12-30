На Художников пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадал ребенок

На севере Петербурга произошла очередная серьезная авария

СМИ распространили сообщение о том, что на севере Петербурга, на проспекте Художников, произошла серьезная авария. Там, как пишут, водитель автомобиля с бутылкой алкогольного напитка в руках не справился с управлением и протаранил несколько автомобилей.

Как сообщается, в "Фольксвагене", за рулем которого ехал мужчина, была несовершеннолетняя пассажирка. Она получила травмы. Прибывшая на место происшествия скорая помощь приняла решение госпитализировать девочку. Медики диагностировали у нее травмы средней степени тяжести, среди прочего – черепно-мозговую травму.

Сам водитель, спровоцировавший опасную ситуацию на дороге, был госпитализирован с ушибами в Елизаветинскую больницу.

Видео: архив