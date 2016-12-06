На Хакасию обрушился град размером с яйцо

Погода нынешним летом не перестает неприятно удивлять жителей всех регионов нашей страны. В центральной части России стоят аномально низкие температуры, и идут проливные дожди. Другие районы страдают от высоких температур, которые приводят к массивным пожарам. Участились и случаи разрушительных ураганов.
Сегодня Piter.TV сообщал о мощном урагане, который прошелся в Новосибирске. В результате падения березы погибла женщина.
А в Хакасии 22 июня прошел сильный град. Градины поразили своим размером. Некоторые льдины были размером с куриное яйцо. Очевидцы поделились фотографиями и видео в социальных сетях.
Сообщается, что за медпомощью обратилось 5 человек. Госпитализация им не потребовалась.
Видео и фото: ВК, АБК - город Абакан