На Гражданском проспекте закончили ремонт лопнувшей трубы

Специалисты завершили ремонт поврежденной трубы, из-за которой в 105 домах не было отопления. Во все дома вернули горячую воду в краны и батареи.

Специалисты ТЭК завершили ремонт поврежденного трубопровода на Гражданском проспекте. В результате ЧП в ночь на 25 января лопнула труба около дома 75, корпус 1, на указанной улице.

Из-за аварии появились проблемы с теплоснабжением и горячей водой. В итоге с холодными батареями остались 105 домов, 86 из которых жилые. Их подключили к системе отопления по резервной схеме.

Более чем сутки не было отопления в домах на Гражданском проспекте. Но после завершения ремонта сотрудники ТЭК доложили, что наладили подачу горячей воды в батареи и краны района. Все теперь работает по штатной схеме.

Первая авария произошла во вторник, 24 января. Энергетики провели работы и восстановили трубу. Но как только они пустили горячую воду, лопнула соседняя труба диаметром 400 миллиметров. В результате произошел разлив кипятка. Поэтому рабочим пришлось вернуться и восстанавливать на этот раз другую трубу. Очевидцы сняли на видео лужу, образовавшуюся на Гражданском проспекте.

Коммунальная авария произошла ив другом районе Петербурга. Утром стало известно, что поврежденную трубу на Оптиков отремонтируют только к ночи.

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