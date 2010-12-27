В Петербурге пенсионеры выпрыгнули со второго этажа спасаясь от огня

В Петербурге со второго этажа супружеская пара пенсионеров выпрыгнула из окна спасаясь от пожара.

В ночь на 6 июня в пятиэтажном жилом доме Калининского района Петербурга случился пожар. Испугавшиеся соседи-пенсионеры, спасаясь, прыгнули со второго этажа.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу сообщает, информация о пожаре в доме №15/3 по Гражданскому проспекту поступила в 23.30. В одной из квартир загорелась кухня и комната, затем огонь разгорелся на 17 квадратных метров.

В тушении пожара принимало участие 12 человек личного состава и три пожарных расчёта. Полностью потушить возникший пожар удалось в два часа ночи.

Как рассказывает "Фонтанка" из окна второго этажа прыгнули 78-летний мужчина и 68-летняя женщина. Известно, что женщина при неудачном прыжке сломала ногу. После случившегося супругов увезли в больницу, по предварительным данным их жизни и здоровью ничего не угрожает. Предположительно, пожилая пара испугалась дыма из квартиры ниже, хотя огонь им совсем не угрожал.