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В Петербурге пенсионеры выпрыгнули со второго этажа спасаясь от огня
Сегодня, 13:13
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Shdaria
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В Петербурге пенсионеры выпрыгнули со второго этажа спасаясь от огня

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В Петербурге со второго этажа супружеская пара пенсионеров выпрыгнула из окна спасаясь от пожара.

 В ночь на 6 июня в пятиэтажном жилом доме Калининского района Петербурга случился пожар. Испугавшиеся соседи-пенсионеры, спасаясь, прыгнули со второго этажа.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу сообщает, информация о пожаре в доме №15/3 по Гражданскому проспекту поступила в 23.30. В одной из квартир загорелась кухня и комната, затем огонь разгорелся на 17 квадратных метров.

В тушении пожара принимало участие 12 человек личного состава и три пожарных расчёта. Полностью потушить возникший пожар удалось в два часа ночи. 

Как рассказывает "Фонтанка" из окна второго этажа прыгнули 78-летний мужчина и 68-летняя женщина. Известно, что женщина при неудачном прыжке сломала ногу. После случившегося супругов увезли в больницу, по предварительным данным их жизни и здоровью ничего не угрожает. Предположительно, пожилая пара испугалась дыма из квартиры ниже, хотя огонь им совсем не угрожал. 

 

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Теги: петербург , пожилая пара прыгнула со второго этажа , происшествия петербург
Категории: Новости СПб Лента новостей

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