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На Гореловском путепроводе ограничат движение из-за реконструкции М-11
Сегодня, 12:06
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Asyaromanenkova
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На Гореловском путепроводе ограничат движение из-за реконструкции М-11

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ГАТИ предупреждает об ограничении движения на Красносельском шоссе в районе Гореловского путепровода. Работы продлятся полторы недели.

Пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга сообщает, что в конце этой недели ограничат движение на Гореловском путепроводе. На участке Красносельского шоссе продолжают проходить работы по реконструкции автодороги М-11 или "Нарва". Трассу обновляют от железнодорожной станции Лигово до Красного Села.

Из-за работ автомобилям нельзя будет проехать по путепроводу от Дачной улицы до летней. Работы начнутся в воскресенье, 11 июня, и продлятся до 20 июня.

На Гореловском путепроводе ограничат движение из-за реконструкции М-11

Фото: Яндекс.Карты

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Теги: красносельское шоссе , нарва , новости питера , новости спб , ограничение движения , ремонт дороги
Категории: Новости СПб

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