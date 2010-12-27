На Гореловском путепроводе ограничат движение из-за реконструкции М-11

ГАТИ предупреждает об ограничении движения на Красносельском шоссе в районе Гореловского путепровода. Работы продлятся полторы недели.

Пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга сообщает, что в конце этой недели ограничат движение на Гореловском путепроводе. На участке Красносельского шоссе продолжают проходить работы по реконструкции автодороги М-11 или "Нарва". Трассу обновляют от железнодорожной станции Лигово до Красного Села.

Из-за работ автомобилям нельзя будет проехать по путепроводу от Дачной улицы до летней. Работы начнутся в воскресенье, 11 июня, и продлятся до 20 июня.

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