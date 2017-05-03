На Фонтанке "неадекватная художница" выбила стекло в карете скорой и попыталась бежать

Врачи скорой ловили беглую пациентку: дама сиганула в окно

В Петербурге медики, врачи скорой помощи, были вынуждены ловить неадекватную пациентку-художницу. Как пишет "Фонтанка" со ссылкой на источник, инцидент произошел накануне поздним вечером, второго мая 2017 года.

Около десяти часов вечера внимание прохожих на набережной реки Фонтанки обратила на себя неизвестная девушка, до того мирно рисовавшая на пленэре. Она, по словам очевидцев, стала вести себя странно, и сердобольные свидетели происшествия вызвали бригаду медиков.

Прибывшие на вызов врачи препроводили пациентку в салон автомобиля, однако она разбила заднее стекло, выскочила оттуда и попыталась убежать. Оторопевшие было медики вызвали подмогу – еще один экипаж скорой помощи, а также и полицию.

Видео: архив