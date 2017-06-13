На Фестивале цветов в Александровском саду победу одержала «Радуга жизни»

На фестивале цветов, который прошел 12 июня, первое место занял цветник "Радуга жизни".

В этом году проходивший 12 июня в Александровском саду парад цветов был посвящен теме экологии. Как сообщает Комитет по благоустройству, цветники прославляют здоровый и счастливый образ жизни.

Стоит сказать, что цветники, созданные специалистами садово-парковых предприятий, будут радовать жителей и гостей Северной столицы до самой осени.

Яркие композиции оценили вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко, председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский, ветеран садово-паркового хозяйства Евгения Богданова. Гости фестиваля с удовольствием фотографировались на фоне ярких цветов. Студенты Садово-архитектурного колледжа подготовили красочное флористическое дефиле.

Первенство жюри фестиваля отдало работе садоводов предприятия «Центральное» - цветник «Радуга жизни» выполнен с использованием цинерарии приморской, колеуса салатового, кохии венечной, использованы также инертные экологичные материалы - цветная мраморная крошка и мульча из коры лиственницы.

Второе место присудили цветнику, представляющему собой эмблему Года экологии в России, который был создан предприятием «Приморское».

Третье место заняла "Капля воды", работа СПП «Озеленитель».

Специальный приз получил цветник «Синичка», выполненный Садово-архитектурным колледжем.

Свое обычное место на изумрудной траве заняла знаменитая цветочная корона. Цветник в виде императорской короны появляется в Александровском саду каждое лето.

Видео: https://www.youtube.com/channel/UC7xaQKr1S-gANZI2xLyD8KQ