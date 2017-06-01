На ПМЭФ-2017 задумались о возвращении Санкт-Петербургу статус столицы России

Активист Александр Чухлебов выступил с предложением на ПМЭФ-2017 вернуть Санкт-Петербургу столичный статус.

В Петербурге на ПМЭФ-2017 лидер общественного движения "Возрождение" предложил вернуть Санкт-Петербургу статус столицы России. Александр Чухлебов считает, что Петербург символ обновления и возвращение северному городу статус столицы даст новый виток в развитии России. Также он уверен, если проигнорировать предложение и оставить все на своих местах, то мы увидим гибель одного из самого крупного, красивого и героического города. "Москва исчерпала свои ресурсы как символ развития России", — отметил Чухлебов.

Активист подчеркнул, что будет добиваться референдума по назначению Санкт-Петербурга столицей. С этой задачей будут запущены петиции на сайтах Российской общественной инициативы и Change.org. Представители движения намерены обратиться с идеей к президенту РФ.

Кроме того, общественное движение "Возрождение" хочет создать референдумы по перенесению федеральных органов власти в города миллионники. Интересно то, что жители регионов будут решать сами какой орган власти будет работать в их городе. По словам Александра, глупо концентрировать государственную мощь в одном месте. Активист Чухлебов заявляет, что с помощью таких преобразований решится ряд проблем страны. Коррупционные схемы будут разрушены, провинциальные города станут современными начнут развиваться, а также обновится управляющий класс страны и в политические процессы придет стабильность.

Фото: "Вконтакте" Возрождение Общественное-Движение