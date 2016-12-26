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ДТП: легковушка протаранила автобус в Екатеринбурге
Сегодня, 11:12
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ДТП: легковушка протаранила автобус в Екатеринбурге

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Водитель ПАЗа не захотел уступить дорогу иномарке. Пострадали два человека.

Накануне, 12 января, на 69 км кольцевой дороге Екатеринбурга произошла серьезная авария. В результате столкновения автобуса и легковушки пострадали два человека. В районе восьми часов вечера иномарка протаранила ПАЗ, поскольку 58-летний водитель общественного транспорта не уступил дорогу Солярису. На кадрах можно заметить, что переднюю часть легковушки буквально смяло от удара. Очевидцы события вызвали спасательные службы.

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Находившегося за рулем иномарки 29-летнего мужчину после аварии в срочном порядке госпитализировали с тяжелейшими повреждениями: перелом надколенника и костей грудной клетки, травма живота, черепно-мозговая травма, а также множественные ушибы. Также медицинская помощь потребовалась одному из пассажиров автобуса. У него врачи диагностировали ушибы лица. Мужчину доставили в больницу.

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В данный момент выясняют детали случившегося. По какой причине водитель ПАЗа с 41-летним стажем нарушил правила дорожного движения, спровоцировав аварию, предстоит выяснить правоохранителям.

К сожалению, ДТП – не редкость. Будьте внимательны на дорогах. Во избежание трагических последствий соблюдайте ПДД и не нарушайте скоростной режим. Ранее мы сообщали, что в Новокубанске под колеса маршрутки угодила женщина с ребенком на руках.

Фотографии: ГУ МВД по Свердловской области

 

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Категории: Лента новостей Новости России

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