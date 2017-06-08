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Ольга Бузова споет на Дворцовой площади в День России

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В праздничном концерте на Дворцовой площади в честь Дня России выступит начинающая певица Ольга Бузова. Компанию ей составят несколько звезд российского шоу-бизнеса.

В ближайший понедельник, 12 июня, во всей стране и Севреной столице отмечают День России. В честь праздника на Дворцовой площади пройдет концерт с участием звезд российского шоу-бизнеса. Одной из участниц концерта станет начинающая певица и светская львица Ольга Бузова. У нее будет целых 25 мнут на выступление. Какие именно композиции она успеет исполнить за это время – не известно.

Также в первой части праздничного шоу выступит артистка лейбла Black Star Клава Кока. Во второй части на сцену выйдут Анна Седокова, DJ Цветкоff. Завершится празднование исполнением гимна Российской Федерации.

Ранее Piter.tv передавал. что в сети высмеяли новый клип с голой Бузовой.

Видео: youtube / Настя Кудри

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Теги: бузова выступит в петербурге , день россии программа , день россии спб , новости спб , ольга бузова
Категории: Новости СПб

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    Сегодня
    11:52
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    Деградируем. И ЭТО в день России. А потом удивляемся, почему у нас вокруг одна тупость и разврат. Исполнителей, что ли, мало нормальных. Позор всего музыкального искусства

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