На Дунайском машина влетела в столб из-за инфаркта водителя

На Дунайском проспекте машина протаранила столб. Авария произошла около дома 15 на указанной улице. Как сообщают очевидцы, у водителя-мужчины резко заболело сердце. Предварительно, у него случился инфаркт.
Из-за боли мужчина не справился с управлением и влетел в столб. Другие машины при этом не пострадали. На место ДТП приехала карета скорой помощи. К сожалению. Врачи не успели спасти пострадавшего. Он скончался на месте.
Других подробностей страшного инцидента не известно.
Это не первая авария со столбом и машиной за день Утром женщина на Daewoo Nexia снесла фонарь на Народного Ополчения. По словам очевидцев, водитель и два ее пассажира отделались испугом. А вот машина пострадала серьезно. При этом остановившиеся помочь им водители рассказывали, что в машине все были пьяны. Пострадавшие агрессивно реагировали вы возможность вызвать скорую помощь.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург