На Дунайском машина влетела в столб из-за инфаркта водителя

К месту аварии прибыла карета скорой помощи. Но врачи не смогли помочь водителю, он скончался.

На Дунайском проспекте машина протаранила столб. Авария произошла около дома 15 на указанной улице. Как сообщают очевидцы, у водителя-мужчины резко заболело сердце. Предварительно, у него случился инфаркт.

Из-за боли мужчина не справился с управлением и влетел в столб. Другие машины при этом не пострадали. На место ДТП приехала карета скорой помощи. К сожалению. Врачи не успели спасти пострадавшего. Он скончался на месте.

Других подробностей страшного инцидента не известно.

Это не первая авария со столбом и машиной за день Утром женщина на Daewoo Nexia снесла фонарь на Народного Ополчения. По словам очевидцев, водитель и два ее пассажира отделались испугом. А вот машина пострадала серьезно. При этом остановившиеся помочь им водители рассказывали, что в машине все были пьяны. Пострадавшие агрессивно реагировали вы возможность вызвать скорую помощь.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург