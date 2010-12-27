На Дыбенко грязеуборочный КамАЗ порвал передок маршрутке своим агрегатом

На улице Дыбенко столкнулись два крупногабаритных транспортных средства.

В южной части Санкт-Петербурга сегодня днем, 6 марта, произошло жесткое ДТП. На улице Дыбенко столкнулись пассажирская маршрутка и специальная уборочная техника. По словам очевидцев, автобус не поделил дорогу с КамАЗом, оснащенным специальным оборудованием для уборки грязи. В итоге грязеуборочная техника серьезно повредила маршрутку, "прожевав" опасным механизмом ее переднюю часть. Из-под капоты у маршрутки вытекла мутная жидкость: возможно, омывайка или машинное масло. В итоге у автобуса сорвало бампер и разорвало часть кабины. На это указывают и первые фотографии, сделанные в зоне ДТП.

Причины ДТП не уточняются. Поломанные транспортные средства движению других автомобилей практически не мешают.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург