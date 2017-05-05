На Детской улице найден сотрудник инкассаторской компании с пулей в голове

Мужчина был застрелен из служебного оружия

Накануне вечером, 4 мая 2017 года, на Васильевском отрове в Петербурге нашли труп мужчины с простреленной головой. Как стало известно "Фонтанке", труп обнаружили на Детской улице во дворе одного из домов.

Мужчина оказался сотрудником одной из инкассаторских компаний города, застрелен он был из собственного служебного пистолета. Личность погибшего правоохранители уже установили: 34-летний инкассатор жил в Курортном районе Петербурга, а в Северную столицу он приехал из Архангельска несколько лет назад.

Тело погибшего мужчины было направлено в морг, теперь криминалистам и следователям предстоит установить обстоятельства его смерти.

Видео: архив