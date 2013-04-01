На Декабристов незнакомец прострелил ногу пьяному мужчине

Пострадавшего доставили в больницу с проникающим ранением голени. Врачи оказывают ему необходимую помощь.

Загадочный инцидент произошел поздно ночью в четверг, 22 декабря. Около двух часов ночи в мариинскую больницу привезли пациента. Оказалось, что у пациента прострелена левая нога. Пуля прошла в голень. При этом состояние у пострадавшего было удовлетворительное. Его поместили в хирургию, чтобы оказать необходимую помощь.

Раненного мужчину забрали от дома 41 на улице Декабристов. По словам пострадавшего, именно там в него выстрелил неизвестный мужчина. При этом других подробностей инцидента пока нет. Почему мужчина начал стрелять в другого, что стало причиной их конфликта – это пока загадка.

Не исключено, что потасовка с оружием была частью пьяных разборок. От пациента сильно пахла алкоголем. Врачи предполагают, что он был в серьезном опьянении.

Накануне клиенты ресторана "Капулетти" на Петроградке чуть не перестреляли друг друга. Информация о перестрелке в ресторане поступила в половину четвертого. Посетители заведения повздорили внутри, а затем вышли на улицу.