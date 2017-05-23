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На Дальневосточном кипяток из прорванной трубы залил машины

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Очевидцы сообщают о коммунальной аварии на Дальневосточном проспекте. Кипяток заливает припаркованные во дворе машины.

Очередная коммунальная авария произошла в Северной столице. На этот раз пострадали трубы около дома 76 на Дальневосточном проспекте. Не выдержала труба с горячей водой. Очевидцы сообщают, что ЧП произошло в районе обеда.

Кипяток залил уже много пространства во дворе. Как обычно в таких случаях страдают припаркованные машины: они оказались в горячей ванне. Опасную зону обнесли ленточками, чтобы никто не угодил в кипяток по невнимательности. Сообщений о пострадавших нет. Пешеходам трудно передвигаться по району, так как ротуары превратились в горячие лужи.

Уже в час дня на месте трудились специалисты. Пока информации о том, что воду откачивают, нет. Жители окрестных домов рассказали, что горячую воду у них отключили накануне.

На Дальневосточном кипяток из прорванной трубы залил машины

На Дальневосточном кипяток из прорванной трубы залил машины

На Дальневосточном кипяток из прорванной трубы залил машины

Коммунальные аварии совсем не редкость в последние недели, хотя отопительный сезон закончился несколько дней назад. В прошлую пятницу Piter.tv рассказывал, что на Рихарда Зорге кипяток заливает машины. В тот же день утром прорвало трубу с горячей водой на Ланском шоссе.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: дальневосточный , новости питера , новости спб , происшествия спб , прорыв трубы
Категории: Происшествия

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