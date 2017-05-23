На Дальневосточном кипяток из прорванной трубы залил машины

Очевидцы сообщают о коммунальной аварии на Дальневосточном проспекте. Кипяток заливает припаркованные во дворе машины.

Очередная коммунальная авария произошла в Северной столице. На этот раз пострадали трубы около дома 76 на Дальневосточном проспекте. Не выдержала труба с горячей водой. Очевидцы сообщают, что ЧП произошло в районе обеда.

Кипяток залил уже много пространства во дворе. Как обычно в таких случаях страдают припаркованные машины: они оказались в горячей ванне. Опасную зону обнесли ленточками, чтобы никто не угодил в кипяток по невнимательности. Сообщений о пострадавших нет. Пешеходам трудно передвигаться по району, так как ротуары превратились в горячие лужи.

Уже в час дня на месте трудились специалисты. Пока информации о том, что воду откачивают, нет. Жители окрестных домов рассказали, что горячую воду у них отключили накануне.

Коммунальные аварии совсем не редкость в последние недели, хотя отопительный сезон закончился несколько дней назад. В прошлую пятницу Piter.tv рассказывал, что на Рихарда Зорге кипяток заливает машины. В тот же день утром прорвало трубу с горячей водой на Ланском шоссе.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург