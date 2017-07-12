На Черняховского загорелся первый этаж расселенного дома

В среду, 12 июля, вечером, возникло возгорание на первом этаже расселенного дома. Огонь пополз по сетке, закрывающей здание.

Пожар возник в расселенном доме на улице Черняховского. По сообщениям очевидцев, огонь охватил квартиру на первом этаже заброшенного дома номер 54. На место происшествия вызвали пожарных.

Не исключено, что причина пожара такая же, как и в большинстве расселенных домов: оставленные бездомными людьми костры. Бродяги часто заселяются в опустевшие дома. Для приготовления еды и обогрева они разводят костры. Разумеется. часто это заканчивается пожаром.

Иногда аткие инциденты даже имеют пострадавших. на этот раз информации о жертвах нет. Подробности уточняются.

Сегдня днем произошло крупное возгорание на производстве. Piter.tv передавал, что пожар на Кировском заводе тушит вертолет МЧС.

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