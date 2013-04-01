Балующиеся с петардами дети подожгли балкон на Будапештской

Очевидцы сообщили, что в одном из домов на Будапештской улице возникло возгорание на балконе квартиры.

В среду, 21 декабря, около трех часов дня в доме 15 корпус 3 на Будапештской улице произошел пожар. Огонь охватил вещи, хранящиеся на балконе второго этажа. По словам очевидцев, возгорание возникло из-за шалости детей, которые поджигали петарды. Начался пожар около 15.25.

На место инцидента быстро прибыли пожарные. Им удалось быстро потушить возгорание. К 15.40 огонь уже полностью залили водой. К счастью, балкон был открытий, что не дало огню возможность распространиться в квартиру или на соседние балконы.

Кажется. никого из жителей квартиры дома не было. Так что вечеом их ждет неприятный сюрприз в виде часично сгоревших и вымокшим вещей.Точной причины появления огня пока не называют. Возможно, что были виноваты петарды. Или же брошенный с балкона выше окурок.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург