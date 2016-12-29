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На Большом Сампсониевском в резне пострадали двое мужчин

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На севере города произошла драка с поножовщиной

После вчерашнего происшествия на Большом Сампсониевском проспекте в Петербурге двоих мужчин в тяжелом состоянии госпитализировали в Военно-медицинскую академию в тяжелом состоянии, с ножевыми ранениями.

По предварительным данным, накануне поздно вечером в Калининском районе Петербурга произошла драка с поножовщиной. Пока полиция выясняет обстоятельства инцидента, врачи борются за жизни двоих участников инцидента.

Как сообщается, у тридцатилетнего мужчины диагностировали колото-резаную рану живота, а у 24-летнего молодого человека – рану левого плеча.

Видео: из архива 

Теги: большой сампсониевский , драка , ножевые ранения , петербург , поножовщина
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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