Пенсионерка разбилась насмерть после падения из окна на Большом Сампсониевском

Тело женщины нашли на асфальте около дома. Обстоятельства трагедии выясняются.

Трагедия произошла в четверг, 29 декабря, в доме 98 на Большом Сампсониевском проспекте. Около дома нашли бездыханное тело женщины в половине девятого утра. По предварительной версии, женщина скончалась в результате падения из окна. Очевидцы рассказывают, что рамы на третьем этаже были широко распахнуты.

Удалось установить личность погибшей. Оказалось, что женщине 66 лет. Ее тело дожидалось специалистов на асфальте, прикрытое тканью. Других деталей происшествия пока нет.

Не известно. Что стало причиной инцидента. Выпали ли женщина из окна случайно или был неизвестный злоумышленник.