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Asyaromanenkova
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Мужчина загадочно умер на Большеохтинском кладбище

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Тело пожилого мужчины без признаков жизни нашли на одной из дорожек Большеохтинского кладбища. Следов насильственной смерти на трупе не обнаружили.

Пугающий сюрприз ждал прохожих в понедельник, 6 февраля, на Конной дорожке Большеохтинского кладбища. Около часа дня около входа со стороны проспекта Энергетиков нашли тело мужчины. На вид незнакомцу было около 60-70 лет.

При первичном осмотре следов насильственной смерти на трупе не нашли. Поэтому тело отправили в морг. Там специалисты проведут вскрытие и определят причину его смерти.

С личностью погибшего пока тоже нет определенности. Но, предположительно, на кладбище нашли 59-летнего петербуржца, который живет недалеко от этого места на проспекте Энергетиков.

На прошлой неделе в Купчине нашли мумию старушки в заваленной мусором квартире. Правоохранителям пришлось вскрыть трехкомнатную квартиру. В коридоре они наткнулись на труп хозяйки. Пенсионерка не мало пролежала после своей смерти. Так как успела превратиться в мумию. Поиски документов погибшей и ее родственников затянулись, так как вся квартиры оказалась завалена разными вещами. Расследование инцидента продолжается.

Теги: большеохтинское кладбище , кладбище , новости спб , смерть , тело , труп
Категории: Происшествия

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