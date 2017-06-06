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На Богатырском дилер прятал в перчатке 200 граммов дорогого наркотика

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Мужчину с крупной партией психостимулятора задержали вечером 3 июня

В Петербурге на Богатырском проспекте вечером 3 июня 2017 года полицейские задержали мужчину, который имел при себе крупную партию запрещенного к обороту психоактивного вещества – как сообщается, он прятал в перчатке 220 граммов сильного психостимулятора.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков встретили местного жителя 32-х лет возле дома №5/3 по Богатырскому проспекту.

Правоохранители остановили мужчину и попросили показать, что у того в карманах. Там оказались перчатки – их тоже проверили. В одной из перчаток при ближайшем рассмотрении был обнаружен пакет с веществом светлого цвета. Как позднее показала экспертиза, это дорогостоящий психостимулятор.

По версии следствия, больше двухсот граммов порошка предназначались для продажи. За попытку сбыта возбуждено уголовное дело, мужчина задержан.

 

Видео: архив
Теги: богатырский проспект , задержание , наркотики , петербург , уголовное дело
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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