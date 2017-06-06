На Богатырском дилер прятал в перчатке 200 граммов дорогого наркотика

Мужчину с крупной партией психостимулятора задержали вечером 3 июня

В Петербурге на Богатырском проспекте вечером 3 июня 2017 года полицейские задержали мужчину, который имел при себе крупную партию запрещенного к обороту психоактивного вещества – как сообщается, он прятал в перчатке 220 граммов сильного психостимулятора.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков встретили местного жителя 32-х лет возле дома №5/3 по Богатырскому проспекту.

Правоохранители остановили мужчину и попросили показать, что у того в карманах. Там оказались перчатки – их тоже проверили. В одной из перчаток при ближайшем рассмотрении был обнаружен пакет с веществом светлого цвета. Как позднее показала экспертиза, это дорогостоящий психостимулятор.

По версии следствия, больше двухсот граммов порошка предназначались для продажи. За попытку сбыта возбуждено уголовное дело, мужчина задержан.

Видео: архив