На Белы Куна 11-летний мальчик упал с крыши девятиэтажки и разбился

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошла трагедия с участием ребенка.

Несовершеннолетний петербуржец насмерть разбился после падения с высоты 9-го этажа. ЧП произошло сегодня днем, 27 февраля, во Фрунзенском районе. По словам очевидцев, трагедия случилась во дворе дома №20, корпус 1. Это здание находится в 5 минутах ходьбы от станции метро "Международная". В социальных сетях люди пишут, что 11-летний мальчик упал с крыши девятиэтажки и скончался, не приходя в сознание.

В комментариях к записи о трагедии в группе "ДТП и ЧП" многие возмущены тем, что ребенок смог беспрепятственно пробраться на крышу высокого здания. Обычно за доступ к чердакам в таких случаях отвечают местные ТСЖ или УК. Впрочем, пока что ситуацию с падением ребенка не прокомментировали даже правоохранители, так что выводы о причинах трагедии делать рано.

По последним данным, на крыше здания вместе с мальчиком видели двух других подростков. Якобы они скрылись с места происшествия сразу после падения друга.

Фото: Google Maps