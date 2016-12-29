На Белградской произошло ДТП с "перевертышем"

В аварии никто сильно не пострадал

По сообщениям очевидца последствий ДТП, авария случилась сегодня около 2.30 ночи, 4 января.

На Белградской улице в районе дома номер 5 по проспекту Славы столкнулись два автомобиля. От сильного удара одну из машин перевернуло на крышу салона. На место происшествия выезжали две машины "скорой помощи". Оказав первую помощь, машины уехали, никого не забрав.

Очевидец сообщает, один из автомобилей с места аварии увез эвакуатор, а "перевертыша" ставили на колеса 10 человек.

Фото: ВК/ДТП и ЧП Санкт-Петербург, Наталия Королева

Видео: Piter.TV