В Петербурге загорелось судостроительное предприятие

На Балтийском заводе произошло возгорание. Из-за короткого замыкания начали плавиться 8 аккумуляторов.

Сегодня днем, 4 июля, в Василеостровском районе загорелось судостроительное предприятие. По всей видимости, инцидент произошел около 14 часов 15 минут на 27-линии В.О., 2. К счастью, сотрудники завода вовремя среагировали. Им удалось до приезда спасателей ликвидировать ЧП.

По предварительным данным, в помещении для дизельгенератовов произошло короткое замыкание. Из-за этого начали плавиться 8 аккумуляторов, которые были расположены на площади в 3 квадратных метра.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Известно, что возгоранию был присвоен 2-й повышенный номер сложности. Что касается оперативности, то инцидент был устранен к трем часам. Об этом сообщает Фонтанка.

Кроме того, представители завода отметили, что как такового возгорания не было. Произошло всего лишь задымление одной из площадок.

Ранее мы передавали, что в сети появилось ужасающее видео Ростова: в пожаре погибла женщина.

Видео: youtube, Baltiysky Zavod