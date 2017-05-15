На Балтийском вокзале задержали насильника с Урала

Правоохранительные органы Петербурга задержали мужчину, которого десять лет разыскивали по подозрению в изнасиловании. Преступление мужчина совершил в Свердловской области.

Полицейские Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте во время дежурства на Балтийском вокзале задержали подозрительного мужчину. Оказалось, что 39-летнего гражданина ближнего зарубежья уже около десяти лет разыскивают правоохранительные органы из Свердловской области.

Мужчину объявили в федеральный розыск, так как он был подозреваемым в совершении изнасилования на Урале. Ему удавалось успешно прятаться от закона около десяти лет.

Злоумышленника задержали. Сейчас петербургские полицейские связываются с коллегами, чтобы передать предполагаемого насильника им, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Самаре родной дядя издевался над девочкой. 14-летняя пришла в полицию, где сообщила о жестоком обращении со стороны ее родственника. После осмотра оказалось, что у нее сломана нога.