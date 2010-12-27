На Бабушкина поймали невезучего автовора

Вечером 14 июня в Невском районе Петербурга сотрудники вневедомственной охраны поймали автовора прямо в машине.

По данным "Фонтанки", в Невском районе Петербурга вечером 14 июня сотрудники вневедомственной охраны поймали автоугонщика прямо в машине.



По данным ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, наряд задержания Невского ОВО, получив сигнал о том, что на улице Бабушкина некий мужчина разбил стекло припаркованной машины, выехал на место. Неизвестного застали прямо в «Мазде», в которую он проник.



39-летнего автовора задержали и доставили в 10-й отдел полиции.



В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержанного проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.