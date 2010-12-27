По данным "Фонтанки", в Невском районе Петербурга вечером 14 июня сотрудники вневедомственной охраны поймали автоугонщика прямо в машине.
По данным ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, наряд задержания Невского ОВО, получив сигнал о том, что на улице Бабушкина некий мужчина разбил стекло припаркованной машины, выехал на место. Неизвестного застали прямо в «Мазде», в которую он проник.
39-летнего автовора задержали и доставили в 10-й отдел полиции.
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержанного проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.
Сегодня, 18:50
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На Бабушкина поймали невезучего автовора
Вечером 14 июня в Невском районе Петербурга сотрудники вневедомственной охраны поймали автовора прямо в машине.
По данным "Фонтанки", в Невском районе Петербурга вечером 14 июня сотрудники вневедомственной охраны поймали автоугонщика прямо в машине.