Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
На Бабушкина поймали невезучего автовора
Сегодня, 18:50
0
TretyakovaS
106

На Бабушкина поймали невезучего автовора

0
 
 

Вечером 14 июня в Невском районе Петербурга сотрудники вневедомственной охраны поймали автовора прямо в машине.

По данным "Фонтанки", в Невском районе Петербурга вечером 14 июня сотрудники вневедомственной охраны поймали автоугонщика прямо в машине.

По данным ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, наряд задержания Невского ОВО, получив сигнал о том, что на улице Бабушкина некий мужчина разбил стекло припаркованной машины, выехал на место. Неизвестного застали прямо в «Мазде», в которую он проник.

39-летнего автовора задержали и доставили в 10-й отдел полиции.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержанного проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Теги: автомобильная кража , новости спб
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5