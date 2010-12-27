На "Алые паруса" пришло два миллиона человек

Из общего числа пришедших к набережной Невы лишь 35 тысяч были выпускниками.

Из общего числа пришедших на невероятное зрелище к набережной Невы лишь 35 тысяч были выпускниками.

Накануне, 23 июня, в Петербурге прошел знаменитый праздник выпускников "Алые паруса". Посмотреть на невероятный корабль, красиво плывущий по Неве, пришло два миллиона человек, из них всего 35 тысяч являлись выпускниками.

По информации ГУ МВД по городу и области, за безопасностью пришедших и порядком на улицах следили 1850 полицейских. Несмотря на массовость мероприятия, серьезные происшествий не было.

Фото: life.ru