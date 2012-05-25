В центре Петербурга сносят исторический завод Оуфа

На 8-ой Советской начались работы по сносу производственных корпусов медно-котельного завода Оуфа. Градозащитники уверены, что здание не является аварийным, а значит его уничтожение недопустимо.

В минувший четверг, 6 июля, в Петербурге группа компаний "Прайд" начала снос производственных корпусов медно-котельного завода М. Г. Оуфа. По словам очевидцев, к уничтожению исторического здания преступили ранним утром.

Известно, что данное предприятие располагается в самом центре Северной столицы на 8-ой Советской, 22. На данной территории, которая расположена в зоне ОЗРЗ-1, снос исторических зданий запрещен.

Градозащитники предполагают, что полученное 23 июля 2017 разрешение на снос было сфальсифицировано. По их мнению, завод, построенный в XIX веке, не является аварийным.

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Фот: Виктор Мудров, Юлия Рыбина.