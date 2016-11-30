На 51-м году жизни скончался депутат Госдумы Олег Грищенко

Сегодня, 17 июня, после продолжительной болезни умер экс-губернатор Саратова.

Депутат Государственной думы от "Единой России" Олег Грищенко умер сегодня, 17 июня. Политик ушел из жизни довольно рано, ему было всего 50 лет. О его смерти сообщила пресс-служба Госдумы.

"17 июня после продолжительной болезни на 51 году жизни скончался депутат Государственной Думы Олег Грищенко", — говорится в сообщении.

В прошлом депутат входил в состав в Саратовской областной думы третьего созыва, а затем был губернатором города с 2005 по 2016 годы. В Госдуму седьмого созыва Грищенко был избран в сентябре 2016 года. Там он трудился в комитете по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

Фото: rg.ru/ТАСС