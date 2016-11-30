Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Политика
На 51-м году жизни скончался депутат Госдумы Олег Грищенко
Сегодня, 13:34
1
mari_dolbish
104

На 51-м году жизни скончался депутат Госдумы Олег Грищенко

0
 
 

Сегодня, 17 июня, после продолжительной болезни умер экс-губернатор Саратова.

Депутат Государственной думы от "Единой России" Олег Грищенко умер сегодня, 17 июня. Политик ушел из жизни довольно рано, ему было всего 50 лет. О его смерти сообщила пресс-служба Госдумы.

"17 июня после продолжительной болезни на 51 году жизни скончался депутат Государственной Думы Олег Грищенко", — говорится в сообщении.

В прошлом депутат входил в состав в Саратовской областной думы третьего созыва, а затем был губернатором города с 2005 по 2016 годы. В Госдуму седьмого созыва Грищенко был избран в сентябре 2016 года. Там он трудился в комитете по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

Фото: rg.ru/ТАСС

Теги: госдума , скончался депутат грищенко , умер депутат
Категории: Новости России Происшествия Политика

Оставить комментарий

    Сегодня
    13:57
    Петров Алексей Ответить

    И чё?! Да и х.. с ним. Этого дерьма в России много.

Новости на эту тему

Загрузка...
5