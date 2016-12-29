Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия ДТП
Сегодня, 13:35
0
MShaffter
306
Код вставки плеера

На 105 километре МКАД обстреляли женщину - водителя

0
 
 

Женщина с ранениями лица доставлена в больницу. По сообщениям СМИ пострадавшая жена бывшего партнера А. Чубайса

Сегодня утром, 24 января, в районе половины 10ого на 105 километре МКАД города Москвы раздались выстрелы.

Неизвестный мужчина на автомобиле "Форд" выстрелил в голову женщине - водителю. После чего скрылся с места преступления. Подоспевшие медики госпитализировали женщину с ранениями в больницу. У женщины диагностировали огнестрельное ранение губы по касательной. Выстрел был произведен из травматического оружия.

По сообщениям СМИ, пострадавшая - 42-летняя Светлана Лернер, супруга известного бизнесмена Михаила Лернера, бывшего партнера Анатолия Чубайса. Михаил Лернер в 2014 году осужден на 6 лет лишения свободы.

Видео: YouTube/Drig33

Теги: мкад , огнестрел , покушение , ранение , стрельба , чубайс
Категории: Новости России Криминальные происшествия ДТП

Оставить комментарий

Смотрите также

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5