На 105 километре МКАД обстреляли женщину - водителя

Женщина с ранениями лица доставлена в больницу. По сообщениям СМИ пострадавшая жена бывшего партнера А. Чубайса

Сегодня утром, 24 января, в районе половины 10ого на 105 километре МКАД города Москвы раздались выстрелы.

Неизвестный мужчина на автомобиле "Форд" выстрелил в голову женщине - водителю. После чего скрылся с места преступления. Подоспевшие медики госпитализировали женщину с ранениями в больницу. У женщины диагностировали огнестрельное ранение губы по касательной. Выстрел был произведен из травматического оружия.

По сообщениям СМИ, пострадавшая - 42-летняя Светлана Лернер, супруга известного бизнесмена Михаила Лернера, бывшего партнера Анатолия Чубайса. Михаил Лернер в 2014 году осужден на 6 лет лишения свободы.

Видео: YouTube/Drig33