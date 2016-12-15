NYT: Путин 40 минут спорил с Трампом о "вмешательстве" РФ в американские выборы

Накануне, 8 июля, в Гамбурге состоялась первая встреча президента России с лидером Соединенных Штатов Америки.

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп во время своей первой встречи 40 минут разговаривали о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

Путин требовал от Трампа доказательства вмешательства Москвы в выборы президента США, заявил источник NYT. Разговор на эту тему, по утверждению представителя Белого дома, прекратил глава Соединенных Штатов, заявив, что стоит перейти на обсуждение других вопросов.

Первая встреча лидеров двух держав прошла 8 июля в Гамбурге в рамках саммита G20. Она длилась более двух часов, хотя изначально должна была занять 30 минут. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что жену Трампа Меланью просили вмешаться в переговоры президентов, чтобы завершить диалог, но ей это не удалось сделать. Позднее Трамп назвал беседу с Путиным "замечательной".

Американская сторона не раз обвиняла Россию в том, что РФ вмешивалась в ход президентских выборов в Соединенных Штатах. Москва опровергает все обвинения.

Фото: nymag.com