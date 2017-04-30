НЛО устроили базу в жерле вулкана Колима в Мексике

Известный в своих кругах уфолог Скотт К. Уоринг опубликовал видеозапись посадки НЛО у вулкана Колима

Сегодня в интернете появилось видео от известного тайваньского уфолога Скотта К. Уоринга из Мексики.

Скотт К. Уоринг изучает видео с различными неопознанными объектами на земле, в небе и в космосе. Так в поле его интересов попали видеозаписи от вулкана Колима в Мексике. Вулкан Колима один из самых активных вулканов в Мексике и самый известный в Мире, из-за появления около него различных аномальных явлений.

Специалисты - вулканологи, уфологи и просто энтузиасты оборудовали круглосуточный видеомониторинг за этим вулканом. Изучая видеозаписи от 19 января 2017 года, Скот Уоринг обнаружил несколько светящихся объектов, которые подлетали к кратеру вулкана, а затем делали крутые виражи и заходили на посадку. Через час, когда уже стемнело, еще один светящийся объект сделал посадку в этом же месте.

По мнению уфолога, в кратере вулкана, на глубине 4-5 километров, инопланетяне устроили себе базу.

Видео: YouTube/Scott Waring