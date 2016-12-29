НЛО, смерч и океан: очевидцы сняли потрясающе загадочное видео

Очевидцы, снявшие данный видеосюжет уверяют, что видели НЛО

Данный видеоролик был опубликован в интернете 24 января, но до сих пор набирает популярность.

Эти видеокадры сняты на побережье Алжира. На видео видно как недалеко у берега над океаном сгустились огромные тучи, а огромная воронка смерча засасывает воду из океана. Столб от смерча поднимается над водой на несколько десятков метров. В какой-то момент мимо этой воронки пролетает на огромной скорости продолговатый неопознанный объект прямоугольной формы. Очевидцы уверяют, что это был НЛО.

В комментариях к видео люди скептически относятся к данному заявлению, уверяя, что это всего лишь большая птица. Кто-то даже смог разглядеть взмах крыльев и клюв. Но так или иначе, видео впечатляет мощью и размерами извивающейся воронке от смерча.

Эти видеокадры облетели весь Мир, предлагаем и вам его к просмотру. Верить и во что верить решать только вам.

Видео: YouTube/Secureteam10