НАЗАД, В ЛЕНИНГРАД! Выставка Андрея Семёнова
в галерее современного искусства "Эрарта"
арт-гиды: Вадим Климов & Клим Вадимов
арт-операторы: Андрей Кузькин и Гера Парфиненко
композитор: Альфред Шнитке
авторская программа АРТ-ЛИКБЕЗ № 56
Санкт-Петербург, 21 января 2017
НАЗАД, В ЛЕНИНГРАД. Андрей Семёнов в "Эрарте"
Автор приглашает зрителя в город его памяти, зовет погрузиться в его фантасмагорическую атмосферу остановившегося позднесоветского времени, предлагает пройтись с ним по улицам, вглядеться в флору и фауну, прочувствовать незамысловатую поэтику повседневности. Частая тема на полотнах Андрея Семенова — люди в городе, городская толпа, плотная, но не безликая. У каждого персонажа — свои характерные черты, мастерски написанные всего несколькими мазками. Порой в питерской толпе можно обнаружить Рембрандта
НАЗАД, В ЛЕНИНГРАД! Выставка Андрея Семёнова