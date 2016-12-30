НАЗАД, В ЛЕНИНГРАД. Андрей Семёнов в "Эрарте"

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Автор приглашает зрителя в город его памяти, зовет погрузиться в его фантасмагорическую атмосферу остановившегося позднесоветского времени, предлагает пройтись с ним по улицам, вглядеться в флору и фауну, прочувствовать незамысловатую поэтику повседневности. Частая тема на полотнах Андрея Семенова — люди в городе, городская толпа, плотная, но не безликая. У каждого персонажа — свои характерные черты, мастерски написанные всего несколькими мазками. Порой в питерской толпе можно обнаружить Рембрандта