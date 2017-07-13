NASA опубликовало уникальные кадры пятна на Солнце

Размер этого пятнышка превышает в разы размер Земли

NASA опубликовало уникальные кадры поверхности нашего небесного светила, Солнца.

Съемки велись Обсерваторией солнечной динамики NASA с 5 по 11 июля 2017 года. На поверхности Солнца это пятнышко совсем небольшое. Но специалисты отмечают, что, несмотря на кажущиеся маленькие размеры, это пятно гораздо больше Земли.

Сотрудники агентства говорят, что такие пятна на Солнце обычное явление. Но сейчас наблюдается заметное уменьшение солнечной активности, поэтому такого рода вспышки сейчас редкость. Это пятно сейчас единственное зафиксированное за последние дни.

Накануне Piter.TV опубликовал видео от NASA, на котором уфологи разглядели руку инопланетянина, который работает на обсерватории вместе со специалистами агентства.

Видео: YouTube/NASA Goddard