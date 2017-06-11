Спустя год МВД отреагировало на «мажоров», прокатившихся по лестнице Эрмитажа

В интернете вновь набирает популярность скандальное видео и, на этот раз оно не осталось без внимания. Нарушая правила ПДД, водитель Gelandewagen катается по закрытой Дворцовой площади.

В Петербурге правоохранительные органы выясняют обстоятельства серьезного нарушения ПДД, которое было запечатлено на видео еще в 2016 году, сообщает паблик «Питер решает». По данным группы, стражи порядка устанавливают личность главного героя ролика, водителя Gelandewagen, который проехал по закрытой Дворцовой площади и лестнице Эрмитажа.

Полная версия рекламного ролика была опубликована еще в июне 2016 года. В нем участвует известный петербургский блогер Николай Соболев, который, по сценарию видео, просит Дмитрия Нагиева одолжить дорогую машину, чтобы оценить все ее достоинства.

Внимание общественности и вторую волну популярности ролик обрел накануне, 10 июня 2017, когда его фрагменты были выложены на страницу паблика Rich Russian Kids в Инстаграме. Подпись под видео гласит следующее: «Когда тебе хочется погулять по Дворцовой, но лень выходить из Гелика. Даже @gibdd_rf не решаются подъехать. Video by @sobolevv @murataev @ilya_strekal».

Напомним, что выражение «мажоры на «Гелендвагене» приобрело известность после погони ГИБДД и сына вице-президента «ЛУКойла» Руслана Шамсуарова.

Видео: instagram.com/Rich Russian Kids