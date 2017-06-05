Музыкальное видео из Колорадо: Медведь забрался в дом и поиграл на пианино

Дикий медведь забрался в жилой дом и сыграл на пианино

В сети набирает популярность видеоролик с диким медведем - музыкантом.

Камера наблюдения, установленная в жилом доме в Колорадо, сняла незваного гостя. В дом забрался косолапый, проверил спальню, гостиную и обследовал кухню. В гостиной медведя привлек музыкальный инструмент. Он встал на задние лапы и сыграл аккорд.

Когда хозяева вернулись домой, они обнаружили разгромленную кухню и следы присутствия постороннего в остальных комнатах. Напуганные домовладельцы вызвали полицию. Служители порядка заподозрили, что незваным гостем было животное и просмотрели съемки с камеры наблюдения. Вот тут то и открылась правда.

Ролик за сутки набрал многотысячные просмотры, облетев весь Мир.

Видео: Twitter/FOX 32 News