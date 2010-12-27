Мужика с гранатой с Товарищеского задержали: граната оказалась боевой

На Товарищеском проспекте после 2 часов переговоров задержан мужчина, угрожавший подорвать себя гранатой. Боеприпас оказался активным и только чудом не взорвался в руках у петербуржца.

Пресс-служба Росгвардии сообщает о задержании "мужчины с гранатой", который более двух часов держал в страхе жилой дома на Товарищеском проспекте. По данным силовиков, он был задержан в 13.30 на территории собственной квартиры в доме №6, корпус 1. Мужчина сам пустил в квартиру бойцов СОБРа после долгих переговоров. Правоохранители удивились, но в этот момент в руках у дебошира уже не было гранаты Ф-1, которую он до этого показывал всему двору в окно. Нарушителя порядка задержали и доставили в ближайшее отделение полиции.

Вскоре силовики нашли и саму гранату, лежавшую в шкафу с одеждой. Граната Ф-1 оказалась боевой и в ней не было чеки. Судя по всему, мужчина испугался взрыва, и бросил ее в ворох одежды, надеясь смягчить взрывную волну. Только каким-то чудом боевой заряд не сработал, и все остались живы. Сейчас опасный объект обезврежен, с мужчиной работают правоохранители. Как пишет "Фонтанка", свой поступок нервный петербуржец объяснил ссорой с племянником. Якобы он хотел припугнуть неблагодарных родных и вынул чек из гранаты. Но те не только испугались, а еще и вызвали на место ЧП полицию.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург