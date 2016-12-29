Собутыльники-извращенцы изнасиловали бутылкой мужчину в Волгоградской области

В Волгоградской области группа людей изнасиловала своего знакомого стеклянной бутылкой. Преступление расследует полиция.

В Волгоградской области попойка близких друзей закончилась ужасным преступлением. На глазах у всей веселой компании подвыпивший 32-летний мужчина изнасиловал своего 26-летнего приятеля при помощи бутылки из-под водки. ЧП произошло в ночь на 11 января, но известно о нем стало лишь недавно. По данным издания "Блокнот. Волгоград", поводом для развратного преступления стала личная неприязнь и ссора на фоне обильных возлияний. Так, в ходе попойки одна из женщин за столом обвинила 26-летнего парня в том, что он распускает о ней грязные слухи интимного характера. Тот не стал отрицать этот факт: мол, это нужно было ему для имиджа крутого ловеласа. Все посмеялись над этой историей и стали выпивать дальше, но бойфренд обиженной дамы затаил обиду на соседа.

Уже через несколько минут он набросился на пьянчугу и жестоко избил его. А потом, на глазах у всех, извращенец засунул в задний проход скандалисту бутылку из-под водки. Никто из гостей не стал мешать ему, а кто-то даже позабавился над происходящим. Впрочем, сейчас всем участникам пьянки приходится раскаиваться, Насильнику грозит срок до 6 лет, а остальных могут наказать за пассивное соучастие в преступлении.