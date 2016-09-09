Мужчины на каблуках и в платьях подали заявку на «Евровидение»

Рок-группа из Швеции – «Dissmised» собирается выступить на конкурсе «Евровидение» в платьях и на каблуках, а также исполнить гимн в поддержку ЛГТБ сообщества.

Международный конкурс эстрадной песни «Евровидение» славится своей эпатажностью и неординарностью. Не так давно, в 2014 победительницей/победителем конкурса стал/стала представительница Австрии – дрэг-квин Кончита Вурст.

В этом году, исполнители из группы «Dissmised» решили повторить успех нашумевшей исполнительницы/исполнителя. «Евровидение – это хорошая платформа, чтобы поделиться со всем миром своими мыслями и чувствами, посредством музыки» – заявили участники группы в интервью местному шведскому новостному каналу.

«А песня «Hearts Align», которую мы будем исполнять на конкурсе, повествует о терпимости людей, и о том, чтобы все были ближе друг к другу. Чтобы люди не сторонились отличий друг от друга, ведь общего у них всё же больше» - продолжили музыканты.

Помимо представления своей страны, группа «Dissmised» представляет и движение ЛГБТ, которое выступает в защиту представителей нетрадиционных сексуальных ориентаций.

Следует добавить, что в этом году «Евровидение» пройдёт в Киеве, с 9 по 13 мая. И на данный момент пока неизвестно, кто представит Россию на конкурсе.

Видео и фото: YouTube, Eurovision Worldwide,

Instagram, Dismissed

Анастасия Шишикина