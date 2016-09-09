Мужчины на каблуках и в платьях подали заявку на «Евровидение»

Международный конкурс эстрадной песни «Евровидение» славится своей эпатажностью и неординарностью. Не так давно, в 2014 победительницей/победителем конкурса стал/стала представительница Австрии – дрэг-квин Кончита Вурст.
В этом году, исполнители из группы «Dissmised» решили повторить успех нашумевшей исполнительницы/исполнителя. «Евровидение – это хорошая платформа, чтобы поделиться со всем миром своими мыслями и чувствами, посредством музыки» – заявили участники группы в интервью местному шведскому новостному каналу.
«А песня «Hearts Align», которую мы будем исполнять на конкурсе, повествует о терпимости людей, и о том, чтобы все были ближе друг к другу. Чтобы люди не сторонились отличий друг от друга, ведь общего у них всё же больше» - продолжили музыканты.
Помимо представления своей страны, группа «Dissmised» представляет и движение ЛГБТ, которое выступает в защиту представителей нетрадиционных сексуальных ориентаций.
Следует добавить, что в этом году «Евровидение» пройдёт в Киеве, с 9 по 13 мая. И на данный момент пока неизвестно, кто представит Россию на конкурсе.
Видео и фото: YouTube, Eurovision Worldwide,
Instagram, Dismissed
Анастасия Шишикина