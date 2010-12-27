Мужчинам запретили раздвигать ноги в общественном транспорте Мадрида

Жителям Мадрида запретили раздвигать ноги в общественном транспорте

Таблички, уведомляющие мужчин о запрете сидеть, слишком широко раздвинув ноги, появились в общественном транспорте Мадрида. На знаках изображен человек, который сидит с настолько широко расставленными ногами, что занимает чужое место.

Решение о запрете было принято после многочисленных многолетних жалоб со стороны женщин, которые собрали подписи на Change.org с требованием разместить в мадридском метро плакаты против «неуважительного сидения» .Мадридская муниципальная транспортная компания ввела такой запрет в метро, автобусах и поездах.