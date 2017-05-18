Зверское убийство в Волхове: два окровавленных трупа нашли в одной из квартир

В минувшую среду, 17 мая, в Ленинградской области нашли трупы двух человек. Инцидент произошел около половины третьего дня в одной из квартира дома на Калинина в Волхове. Об этом сообщает Петербургский дневник.
Прибывшие на место происшествия специалисты установили, что 50-летняя женщина была зарезана кухонным ножом. Бездыханное тело ее 56-летнего супруга было найдено повешенным.
В настоящее время выясняются детали трагедии. Тела погибших доставлены в морг для дальнейшего обследования. В ближайшем будущем эксперты попытаются установить обстоятельства загадочной смерти супругов. Пока известно, что погибший мужчина страдал психическим расстройством.
Ранее мы сообщали, что появились жуткие новости из Ленобласти: пенсионерка сгорела заживо в собственном доме.