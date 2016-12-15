Мужчина выстрелил подростку в лицо в центре Петербурга

Об инциденте, который произошел в Петроградском районе города, стало известно в пятницу, 7 июля.

В Петроградском районе Петербурга мужчина выстрелил подростку в лицо. Инцидент произошел у дома №7 по улице Мира.

О происшествии в полицию сообщил отец 17-летнего парня в пятницу, 7 июля. Он заявил, что неизвестный выстрелил его сыну в лицо из пневматического оружия. Подростка после этого госпитализировали.

Вскоре сотрудники полиции Петроградского района нашли злоумышленника. Им оказался 27-летний безработный, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Фото: oprf.ru