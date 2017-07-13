Мужчина при загадочный обстоятельствах выпал из окна дома на Авиаконструкторов

Рано утром около дома на Авиаконструкторов нашли тело мужчины. Предположительно, он скончался от падения с высоты.

Пугающую находку сделали сегодня рано утром в четверг, 13 июля, около дома 3 корпус 1 на проспекте Авиаконструкторов. В районе шести утра тут наткнулись на бездыханное тело мужчины. На место сразу же вызвали полицию.

Эксперты после осмотра незнакомца определили, что, скорее всего, он погиб от травм, полученных при падении. Точную причину смерти назовут после осмотра специалистами. Для этого тело направили в морг.

Как сообщает "Фонтанка", погибшему был 31 год. Полиция осмотрела квартиру, из которой, предположительно, выпал мужчина. Там нашли записку. Обстоятельства смерти выясняются. На места работает следственно-оперативная группа.