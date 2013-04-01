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Новости Лента новостей Происшествия
Вчера, 22:13
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Camui
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Мужчина выкрал у жены шестилетнего сына после развода

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Отец забрал ребенка, который должен жить с матерью по решению суда, и скрылся в неизвестном направлении

 По предварительной информации, родители шестилетнего мальчика находятся в разводе. Петроградский районный суд решил, что ребенок должен проживать с матерью, однако отца такое решение не устроило. Вместо того, чтобы оспорить вердикт суда, мужчина, взяв ребенка на прогулку, не вернул его жене и не отвечает на телефонные звонки. На данный момент неизвестно, где находятся мужчина и шестилетний ребенок, по факту кражи мальчика проводится проверка, сотрудники правоохранительных органов ведут поиск. Сообщается, что похититель зарегистрирован в доме №14 на Петровском проспекте. 

Жителей города и области просят при обнаружении Олега Рябых и шестилетнего мальчика или при наличии информации об их местонахождении, сообщить сотрудниками полиции, так как отец препятствует исполнению решения суда. Какое наказание может ждать мужчину за похищение сына пока неизвестно. 
Видео: Piter.tv
 
Теги: петербург , похищение , развод , ребенок , суд
Категории: Новости СПб Происшествия

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