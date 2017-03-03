Голый новосибирец прошелся на руках по городу в морозную ночь

В сети появилось видео 20-минутной прогулки обнаженного мужчины по улицам Новосибирска. Парня не испугала даже минусовая температура.

Сегодня ночью, 3 марта, отчаянный новосибирец прогулялся по улицам города. В одних трусах и каске он прошелся по улице Ленина, Красному проспекту, Первомайском скверу и Советской. Автомобилисты из Новосибирска могли наблюдать за обнаженным экстремалом в районе 2 часов ночи. Надо сказать, что в общей сложности молодой человек провел на улице около 20 минут, несмотря на весенний мороз. Столбик термометра в городе опустился до минус 12 градусов.

По словам героя ролика, он решился на столь безрассудный поступок потому, что проспорил. Об этом сообщает VN.ru. Парень опубликовал пост в приложении для автомобилистов, даже не ожидая, что на него кто-то отреагирует. Молодой новосибирец написал, будто прогуляется в голом виде по улицам города, если его пост наберет 100 лайков. За несколько минут публикацию оценили более 200 человек, при этом прокомментировав ее. Пришлось раздеваться и выходить на мороз в одних трусах. Всего за отъявленным спорщиком наблюдали порядка 10 машин.

На кадрах можно заметить, как обнаженный новосибирец весело шагает по городу, а иногда и вовсе ходит на руках. Ранее мы сообщали, что голые девушки из Сибири окунулись в прорубь, ради эффектного видео.

Видео: группа вконтакте "Инцидент Новосибирск"