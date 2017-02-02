Петербуржца вонзил себе нож в сердце после развода с женой

Мужчину с порезами рук и ранением в области сердца доставили в больницу и поместили в реанимацию. Сообщается, что недавно он пережил развод со своей второй женой.

В среду, 1 февраля, вечером в НИИ Джанелидзе привезли взрослого петербуржца. Мужчина был в тяжелом состоянии. На руках у него были порезы, а в области сердца - ножевая рана. Пациента поместили в реанимацию.

По предварительным данным, мужчина сам себя ударил в сердце. Пострадавший сам вызвал себе скорую. Как передает Life, он также позвонил своей дочери и рассказал о случившемся. Его доставили в больницу из дома на Варшавской улице.

Сообщается также, что недавно мужчина пережил развод со своей второй женой. Это могло повлиять на его поведение. Однако, точной информации об инциденте пока нет. Проводится проверка.

Накануне в Купчине нашли мумию старушки в заваленной мусором квартире. Погибшую обнаружили в трехкомнатной квартире. Все комнаты были завалены разными вещами, в некоторых местах мусор достигал потолка. 75-летняя старушка долго пролежала в квартире, за это время ее тело успело мумифицироваться. Сейчас правоохранители стараются найти родственников погибшей. Причину смерти определяют в морге.