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СМИ: На Синявинских высотах после взрыва образовалась воронка два на два метра. Погиб человек

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Мужчина в Ленобласти подорвался на противотанковой мине‍

В Ленинградской области, на Синявинских высотах, накануне на противотанковой мине подорвался мужчина. Как сообщается, он погиб, а на месте происшествия осталась только воронка размером два на два метра.

По предварительным данным, мужчина оказался на месте происшествия –  в пяти километрах от поселка Синявино-2, в лесном массиве у мемориала «Синявинские высоты» – не случайно. Он был сотрудником поискового отряда, водителем вездехода, и навыков работы в опасных условиях не имел.

Сообщается, что на рабочем месте он без спроса взял миноискатель, и отправился к месту мемориала. В результате прибывшие на место спасатели обнаружили изуродованный взрывом миноискатель и воронку на месте взрыва. Предположительно, мужчина подорвался на кассете противотанковых мин времен Второй мировой войны.

Известно, что погибший жил на Васильевском острове в Петербурге.

Видео: архив

Теги: ленобласть , металлоискатель , мина времен вов , петербург , поисковый отряд , противотанковая мина
Категории: Новости СПб Происшествия

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