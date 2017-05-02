СМИ: На Синявинских высотах после взрыва образовалась воронка два на два метра. Погиб человек

Мужчина в Ленобласти подорвался на противотанковой мине‍

В Ленинградской области, на Синявинских высотах, накануне на противотанковой мине подорвался мужчина. Как сообщается, он погиб, а на месте происшествия осталась только воронка размером два на два метра.

По предварительным данным, мужчина оказался на месте происшествия – в пяти километрах от поселка Синявино-2, в лесном массиве у мемориала «Синявинские высоты» – не случайно. Он был сотрудником поискового отряда, водителем вездехода, и навыков работы в опасных условиях не имел.

Сообщается, что на рабочем месте он без спроса взял миноискатель, и отправился к месту мемориала. В результате прибывшие на место спасатели обнаружили изуродованный взрывом миноискатель и воронку на месте взрыва. Предположительно, мужчина подорвался на кассете противотанковых мин времен Второй мировой войны.

Известно, что погибший жил на Васильевском острове в Петербурге.

Видео: архив